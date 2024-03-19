Нашел или украл? Столичный водитель подобрал конверт с 780 т.р. (видео)

В Москве водителя осудят за кражу – он поднял с тротуара конверт с деньгами

На днях в столице на улице Сивцев Вражек один из водителей притормозил у тротуара, поднял с асфальта некий конверт и поехал дальше. Однако находка счастья не принесла – теперь этого 41-летнего москвича ожидает суд по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Что же произошло?

По сообщению полиции, мужчина управлял автомобилем и заметил, как один из пешеходов выронил конверт. Предположив, что в нем может быть что-то ценное, автолюбитель остановился, вышел из машины, подобрал упаковку и... оставил ее себе. Его предположения оказались верными – внутри конверта была валюта, эквивалентная 780 тысячам российских рублей.

Задержали его в Измайловском проезде. По версии полиции, средства в иностранной валюте мужчина похитил.

«Полицейские изъяли у злоумышленника похищенное для дальнейшего возврата потерпевшему. По факту кражи имущества следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Источник: МВД Медиа