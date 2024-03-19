Специалист объяснил, почему в апреле неизбежен рост цен на автомобили

С 1 апреля поднимутся цены на автомобили из-за выравнивания налоговых ставок

С 1 апреля цены на автомобили в России вырастут из-за изменений в расчете налогов при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее импортеры использовали более низкие налоговые ставки в странах ЕАЭС, а затем перевозили машины в Россию, но теперь это станет невозможным, что приведет к выравниванию цен.

Автоэксперт и основатель Troytest Андрей Трой предполагает, что сначала это затронет «киргизские» автомобили, а затем рост цен распространится на всю индустрию.

Он отмечает, что хотя часть расходов уже учтена в ценах на новые машины, ожидается, что цены увеличатся не менее чем на 10%. Тем не менее, он сомневается, что спрос значительно снизится. Покупатели, скорее всего, останутся на рынке, даже если цены поднимутся.

Например, в Киргизии налог на ввоз нового автомобиля стоимостью 5 млн рублей составляет 15%, плюс еще 12% НДС, что в сумме составляет 1,4 млн рублей. В России же действует единая ставка налогов в размере 48%, что увеличивает стоимость автомобиля на 2,3 млн рублей, плюс около 900 тыс. рублей утильсбора.

Эксперт выразил сожаление по поводу высоких налоговых ставок, отметив, что 48% пошлин уже давно негативно влияют на рынок и продолжат это делать и в будущем.

По данным популярных автомобильных порталов, цены на новые автомобили в начале года снизились на 1-3%. Больше других подешевели марки Geely, Lada и Changan.

Открытым остается вопрос, будут ли задним числом взимать недоплаченные налоги с уже купленных автомобилей? Формально у таможни такое право есть, но сложная бюрократическая система вряд ли позволит это сделать, подробнее – в нашей публикации.

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Источник: absatz.media