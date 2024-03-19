В этих странах бензин подорожал сильнее всего — удивитесь, Россия в конце топ-100

Эксперты подсчитали, в каких странах АИ-95 подорожал сильнее всего с начала года

С начала 2024 года сильнее всего выросли цены на бензин марки АИ-95 в Аргентине и Турции, Россия по темпам роста стоимости топлива занимает 78-е место. Такой статистикой, сделанной на основе данных из открытых источников, поделились эксперты РИА Новости.

В частности, в Аргентине стоимость бензина АИ-95 выросла сразу на 27,29% и достигла отметки в 1,011 доллара (92,88 рубля за литр по актуальному курсу). На втором месте с ростом в 17,36% расположилась Турция, в этой стране стоимость бензина марки АИ-95 приблизилась к 115,94 руб./л.

Тройку лидеров с самой заметной динамикой замыкает Камерун — рост цен на 15,07%, до 128,62 рубля за литр.

Примечательно, что в некоторых других страна бензин, наоборот, подешевел. Самое заметное падение цен наблюдалось в островном государстве Гренада — на 23,48%, до 115,11 рубля за литр. Стоит отметить, что не все страны обнародуют официальные данные по стоимости топлива, их оказалось только 15.

Что касается России, то по темпам роста цен на бензин у нас 78-я строчка рейтинга: цены с начала 2024 года выросли в нашей стране на 0,11%, до 55,21 рубля за литр. Причем РФ вошла топ-20 стран с самым доступным топливом: при условии ранжирования государств по цене за литр, мы находимся на 17-м месте в мире.

Жители Ирана покупают бензин марки АИ-95 по цене 2,66 рубля за литр, Ливии — за 2,85 руб./л, Венесуэлы – за 3,22 руб./л. Самый дорогой бензин в Монако, где население платит за литр 213,78 руб,, в Исландии (212,86 руб./л) и Дании (202,3 руб./л).

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Источник: ria.ru