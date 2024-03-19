Цены на автомобили будут расти: эксперт спрогнозировал ситуацию на авторынке РФ

Эксперт автоотрасли предрек ценовые войны в России в случае стагнации рынка

В Росси на автомобильном рынке могут возникнуть ценовые войны среди автопроизводителей при условии сохранения ключевой ставки на текущем уровне. Таким прогнозом в беседе с корреспондентом издания «Известия» поделился генеральный директор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский.

Он объяснил, что ключевая ставка является фундаментальной причиной роста или стабилизации цен на рынке.

«В случае ее сохранения на текущем уровне мы можем увидеть не просто нормализацию цен, но и ценовые войны производителей в случае стагнации рынка. При смягчении кредитно-денежной политики мы ожидаем увеличение стоимости пропорционально росту платежеспособного спроса», — констатирует собеседник издания.

По словам Ольховского, на фоне введения новой системы расчета тарифов за ввоз автомобилей, проходящих таможенную очистку в странах ЕАЭС, цены на такие автомобили будут расти.

Эксперт привел в пример стоимость автомобиля, прошедшего таможню в Киргизии, которая примерно на 30% ниже, чем у транспортного средства, продающегося у официального дилера. Ольховский убежден, что рост цен коснется именно этого сегмента импорта – он составляет 12–15% поставляемых в Российскую Федерацию автомобилей, подытожил эксперт.

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Источник: iz.ru