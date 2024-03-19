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Цены на автомобили будут расти: эксперт спрогнозировал ситуацию на авторынке РФ

Эксперт автоотрасли предрек ценовые войны в России в случае стагнации рынка

В Росси на автомобильном рынке могут возникнуть ценовые войны среди автопроизводителей при условии сохранения ключевой ставки на текущем уровне. Таким прогнозом в беседе с корреспондентом издания «Известия» поделился генеральный директор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский.

Он объяснил, что ключевая ставка является фундаментальной причиной роста или стабилизации цен на рынке.

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«В случае ее сохранения на текущем уровне мы можем увидеть не просто нормализацию цен, но и ценовые войны производителей в случае стагнации рынка. При смягчении кредитно-денежной политики мы ожидаем увеличение стоимости пропорционально росту платежеспособного спроса», — констатирует собеседник издания.

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По словам Ольховского, на фоне введения новой системы расчета тарифов за ввоз автомобилей, проходящих таможенную очистку в странах ЕАЭС, цены на такие автомобили будут расти.

Эксперт привел в пример стоимость автомобиля, прошедшего таможню в Киргизии, которая примерно на 30% ниже, чем у транспортного средства, продающегося у официального дилера. Ольховский убежден, что рост цен коснется именно этого сегмента импорта – он составляет 12–15% поставляемых в Российскую Федерацию автомобилей, подытожил эксперт.

Источник: iz.ru

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Фото:Depositphotos
19.03.2024
Фото:Depositphotos
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