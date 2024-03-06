Что будет с ценами на автомобили в России: детальный расклад

«За рулем» изучил динамику цен на авторынке РФ и подготовил прогноз на 2024 год

За год отечественные автомобили подорожали на 44%. Сообщили об этом сами продавцы – ассоциация «Российские автомобильные дилеры». И привели следующие данные: в начале 2023 года средняя стоимость российских легковушек составляла 865 тысяч, а в 2024‑й мы вошли с показателем 1,25 млн рублей. Для примера, китайские версии моделей Kia Rio и Toyota Corolla стоят в Китае около миллиона рублей, а продаваемая у нас за 2,2 млн Jetta VA3 – тоже около миллиона.

Да, 1,25 млн рублей – это всего лишь «средняя цена». Но в ее фундаменте – Лада Гранта, которую продали тиражом почти 200 тысяч, то есть больше, чем всего остального. Почем же остальное?

Как дорожали автомобили в 2023-м

Китайские машины дорожали стремительно: средняя их цена поднялась с 2,5 до 3,25 млн рублей – прирост около 30%. Конечно, на ввозимой продукции в большей степени сказался увеличенный утильсбор, но подняли его только с августа. И это при том, что год прошел под знаком экспансии китайских марок, открытия сборки китайских моделей на российских заводах и общего роста продаж. Что, по логике, должно вести если не к снижению, то к стабилизации цен.

В конечном итоге средневзвешенная цена нового автомобиля вплотную приблизилась к 3 млн рублей. Для подавляющего большинства россиян это просто непосильная сумма. Поэтому и автокредитов выдали на рекордные 1,5 трлн рублей, которых достаточно для покупки двух миллионов дешевых автомобилей Лада.

Откуда всё же взялись эти 44% и 30%? Попробуем разобраться.

Конкретные примеры

Заводские (рекомендованные) цены в течение года поднимали практически все марки, некоторые по два-три раза, реагируя на меняющиеся условия. Но и на платежеспособный спрос тоже.

Официальные прайс-листы АВТОВАЗа ­ гласят, что минимальная роз­ничная цена Гранты за год поднялась на 21 600 рублей. Лишь на 3%. И многие дилеры в январе 2024 года действительно предлагали простейшую Гранту за 699 900 – приходи, бери.

Модель Нива Travel (продано около 47 тысяч) поднялась с 800 до 830 тысяч – на 3,7%.

Весту считать сложнее. Во‑первых, перезапустили производство обновленной версии NG. А во‑вторых, по заводским ценам Весты не продавали ни до того, ни после. Но всё же: старую завод оценивал в 1 121 900, новую в минимальной комплектации – в 1 239 900 рублей. Прибавка в 118 тысяч или 10,5%.

Что с «китайцами»? Возьмем самую продаваемую модель – Haval Jolion. По данным Минпромторга, разошлась за год тиражом 48 980 штук, по данным агентства «Автостат» – свыше 55 тысяч. В минимуме было 1,799 млн рублей, стало 1,849 млн – рост на 2,7%.

Как видим, у заводских цен никаких предпосылок для роста на 44% или 30% нет и в помине. Математически 44% достижимы, только если все Лады сбывать на 200–500 тысяч рублей дороже, чем рекомендует завод. Стало быть, столь высокие средние цены – заслуга сугубо дилеров. Молодцы, хорошо поработали!

Цены Гранты

Иногда кажется, что Лада Гранта дорожает быстрее, чем мы на нее копим. Но официальная статистика показывает: это не так. И в 2011 году, когда Гранта появилась в продаже, и сейчас для ее покупки (в минимальной комплектации по рекомендованной заводом цене) требуется 10-11 средних зарплат.

Правда, зарплаты у многих менялись вовсе не по эталонам Росстата, а как-то иначе. Хотя если взять, например, заплаты работников АВТОВАЗа, то они поднимались соразмерно: с 21,5 тысячи в 2011 году до 71,7 тысячи в 2023‑м.

Два самых значительных скачка цен связаны с объективными причинами. В 2015 году – глобальный экономический кризис, в 2022‑м – ­необходимость добывать комплектующие по сложным схемам, дабы сберечь производство. Затем рост цен замедлялся.

Отдельная тема: как вышло, что Гранта за 12 лет подорожала почти в три раза?

НОВАЯ СТРУКТУРА Наполнение дилерских салонов новыми автомобилями за два года радикально поменялось. Почти все ниши, освобожденные покинувшими Россию марками, заняли китайские компании. Процесс отнюдь не завершен. В этом году ждем появления новых для нас брендов и моделей из Китая (в частности, MG). В том числе собранных в России. Доля «российской сборки» среди иномарок в 2022 году упала с 61% почти до плинтуса, но затем уверенно двинулась вперед и превысила 30% летом прошлого года.

Куда мы идем

Осенью Госдума отвергла законопроект, предлагавший ограничения для дилеров в их стремлении задрать цены. Принудительное сдерживание цен – не рыночный подход и не наш метод.

Правительство предпочитает иные пути. Повышение утильсбора преследовало две цели: гарантировать российским производителям ценовое преимущество на внутреннем рынке, а иностранных побудить налаживать сборку в России. Ведь пошлины на ввозимые машины ощутимо выше, чем на машинокомплекты – местная сборка позволяет снизить отпускные цены.

Кроме того, величина утильсбора прямо зависит от степени локализации – чем больше в автомобиле российских компонентов, тем меньше сбор. Дабы китайские фирмы заботились и об этом, власти обяжут их в ближайшие два года локализовать различную электронику – для тех автомобилей, которые собирают в России.

Повлияет ли это всё на розничные цены? В конечном итоге – да. Вряд ли что-то станет заметно дешевле, просто рост цен замедлится. И, скорее всего, в этом году не достигнет 30–40% – покупатель уже не может столько ­платить.

Должна внести свою лепту и конкуренция между китайскими фирмами – за кошельки потребителей. Почему Jolion так хорошо продавался? Всё банально: в прошлом году он был самым недорогим среди массовых кроссоверов‑иномарок.

Везем параллельно

Минпромторг РФ подтвердил, что параллельный импорт автомобилей будет продлен до 2027 года включительно.

Сохранится и упрощенный механизм легализации ввозимых машин. Поставщикам не потребуется хлопотать о сертификационных испытаниях, дабы получить одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Как и прежде, достаточно заключения об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС), что и быстрее, и намного дешевле – но касается это исключительно машин тех брендов, которые есть в списке Минпромторга. А в этом списке нет ни одной китайской марки. Поэтому ввозить параллельным импортом BMW X5 можно, а Geely Monjaro уже нельзя.

Впрочем, пока еще без осложнений можно ввозить любые автомобили на «физиков».

Доля иномарок, ввозимых по параллельному импорту, в прошлом году по оптимистичным оценкам достигла 13% – свыше 130 тысяч штук. Для сравнения, Haval за год продал в России 112 тысяч автомобилей.

АО ГЛОНАСС отчиталось, какие марки и модели параимпорта чаще всего оснащали системой ЭРА-ГЛОНАСС. Лидеры – Volkswagen и Toyota. А среди моделей – Volkswagen Jetta (свыше 6 тысяч машин, в их числе и модели немецко-китайского суббренда Jetta), Toyota Camry (2630) и Mazda СX‑4 (2208). Правда, всё это – без учета автомобилей китайских брендов, которых ввезено было немало.

Сколько теперь стоит привезти автомобиль из-за границы, узнайте тут