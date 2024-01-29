Подсчитали, какие авто чаще ввозили по параллельному импорту

«ГЛОНАСС»: VW Jetta и Toyota Camry чаще всего ввозили в страну по параимпорту

Более 60 тысяч машин европейских, корейских, японских и американских брендов были ввезены в страну альтернативным путем, сообщило АО «ГЛОНАСС».

Согласно требованиям безопасности, начиная с 2017 года на новые и ввозимые на территорию страны автомобили обязательно устанавливать устройство вызова экстренных служб, подключенное к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС». На данный момент к системе подключено более 10,2 млн транспортных средств всех категорий.

Больше всего этих устройств было установлено на автомобили марки Volkswagen – почти 22% всех машин, ввезенных альтернативными каналами.

Далее следуют: Toyota (17,5%), Mazda (8,6%), Mercedes-Benz (5,6%) и Kia (3,8%).

Среди моделей, ввезенных по схеме параллельного импорта, лидируют:

Volkswagen Jetta (6090 штук)

Toyota Camry (2630 штук)

Mazda CX-4 (2208 штук)

Mazda Atenza (1999 штук)

Mercedes-Benz Actros (1753 штуки).

Дилеры китайских авто столкнулись с проблемами при обслуживании машин, ввезенных по серой схеме. Блоки управления в них отличаются от российских, а программное обеспечение не унифицировано.

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Источник: ТАСС