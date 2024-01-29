«Параллельные» машины – что с ними не так?

Дилеры сталкиваются с проблемами при обслуживании китайских автомобилей

Дилеры испытывают определенные трудности при техническом обслуживании китайских автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, признали в Союзе автосервисов. Проблемы затрагивают марки Geely, Exeed и Li Auto. Официальное диагностическое оборудование не распознает эти автомобили, поскольку блоки управления в них отличаются от российских версий.

Эксперты также отмечают, что дилеры и станции технического обслуживания (НСТО) также сталкиваются с проблемами из-за отсутствия русификации программного обеспечения в «параллельных» машинах, что создает сложности в проведении диагностики и обслуживании.

В октябре 2023 года Минпромторг запретил ввозить машины марок, официально продающихся в России, что сделало владельцев «параллельных» автомобилей более уязвимыми, так как они не могут рассчитывать на гарантийное обслуживание у дистрибьютора.

Владельцам таких машин теперь приходится обращаться за помощью к НСТО или дилерам, но за свой счет, в связи с отсутствием гарантийных обязательств от производителя. Эксперты предупреждают, что, несмотря на возможную выгоду параллельного импорта, обслуживание и ремонт таких машин могут обойтись дороже, так как используются оригинальные детали и требуется русификация медиасистемы.

Специалисты также отмечают, что в будущем возможны ужесточения в условиях обслуживания «параллельных» автомобилей из-за стремления китайских автопроизводителей защитить свои интересы на отечественном рынке.

В этом году китайские автопроизводители не стали повышать цены в январе, как это традиционно было принято. Причиной этого стало затоваривание складов дилеров, которое, по грубым оценкам, у некоторых брендов может достигать 30%.

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Источник: «Известия»