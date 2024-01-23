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Стало понятно, почему автопроизводители не стали повышать цены в январе

СМИ: производители автомобилей отказались повышать цены из-за затоваривания

Запасы нереализованных автомобилей в России у некоторых марок достигли двухмесячного уровня продаж. В связи с этим производители откладывают планы по повышению цен в январе, а дилеры все активнее предлагают акции и спецпредложения на автомобили. По различным оценкам, до трети автомобилей, ввезенных в 2023 году из Китая, остаются на складах. Затоваривание отмечается даже у АВТОВАЗа.

Алексей Подщеколдин, глава ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД), подчеркнул, что на складах скопились двухмесячные запасы Lada Vesta. Это связано, по мнению специалиста, с тем, что стоимость вазовской модели Lada Vesta SW Sportline приближается к цене китайских кроссоверов (например, лучше оснащённого Jetour Dashing).

Почему упал спрос

В первой половине 2023 года на рынке автомобилей сложился дефицит, но ситуация изменилась в августе после увеличения утилизационного сбора и роста ключевой ставки. Спрос начал падать, а поставки автомобилей увеличились, и впервые за долгое время появились избытки. На данный момент они не критичны, и запас на 2–3 месяца считается нормальным. Но что будет дальше?

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Авторынок в 2024 году – на что могут рассчитывать покупатели

Многие дилеры указывают на рост ключевой ставки Банка России как основную причину снижения спроса. По их оценкам, до 75–80% китайских автомобилей покупаются в кредит, но у дилеров Lada эта доля вдвое меньше.

Автомобили подешевеют?

Автомобили немного дешевеют, хотя точечно и несильно. Этот процесс начался еще в декабре. Стоит отметить, что АВТОВАЗ при этом продолжал увеличивать стоимость Lada Vesta, и только за осень прайс-лист корректировали трижды.

Несмотря на затоваривание, предпосылок к резкому обвалу цен нет. Повышение утильсбора и ключевой ставки автопроизводители еще не до конца отыграли в ценах. То есть они должны еще подрасти. И специалисты авторынка говорят, что китайцы не готовы сильно демпинговать и могут даже сократить поставки, чтобы избежать дальнейшего затоваривания.

Источник: 74.ru

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За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik/jcomp
Количество просмотров 3
23.01.2024
Фото:freepik/jcomp
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