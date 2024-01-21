Авторынок в 2024 году – на что могут рассчитывать покупатели

Азат Тимерханов назвал три причины, почему он ждет роста авторынка в 2024 году

Не успел начаться 2024 год, а аналитики авторынка уже гадают, каким он будет. Будут ли расти цены или наоборот – начнут снижаться, какое будет предложение на рынке, появится ли у нас больше бюджетных и недорогих моделей или по-прежнему в основном будут завозить машины стоимостью от 3 млн рублей и выше.

В этой связи «За рулем» и «Автостат» провели опрос, чтобы выяснить, чего ждут сами потенциальные покупатели автомобилей и какие изменения они бы приветствовали.

Увы, 69% участвовавших в опросе настроены пессимистично: позитивных изменений на авторынке они не ждут, полагая, что машины будут только дорожать. 21% респондентов надеются, что автомобили будут дешеветь на фоне слабого спроса (цены-то кусаются!), 7% считают, что станет больше скидок и акций, и 3% ожидают заморозки цен и расширения ассортимента доступных моделей. Всего в опросе, проведенном в мессенджере Viber с 15 по 18 января 2024 года, участвовало 3367 человек.

Комментарий эксперта

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы агентства «Автостат»:

- С каждым ответом респондентов можно согласиться. Но лично я жду продолжения роста авторынка в нашей стране. Потому что чуть более миллиона проданных новых легковых автомобилей в 2023 году – это все-таки мало.

Да, это почти на 70% больше, чем было годом ранее, но в 2022-м наш рынок резко «просел». Около 630 тысяч машин – это в 2,5 раза хуже, чем было в 2021 году. Да и вообще является антирекордом за последние 17 лет…

Уверен, что у рынка еще имеются причины для дальнейшего роста, которые при благоприятных обстоятельствах могут помочь ему в 2024-м даже вернуться к отметке в 1,5 млн единиц. Во-первых, есть серьезный отложенный спрос, который сформировался за последние годы. Во-вторых, машины стареют и их все равно надо менять. В-третьих, у людей имеются деньги, которые надо куда-то вложить. И одним из таких «вложений» являются автомобили, даже несмотря на их сегодняшнюю дороговизну.