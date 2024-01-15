Как изменится рынок легковых автомобилей в 2024 году: прогнозы и перспективы

Авторынок в 2024 году вырастет на 13-32%, при этом подрастут и цены

В 2023 году рынок новых автомобилей в России уже показал рост на 70%, достигнув 1,059 млн единиц (данные «Автостата»). Эксперты прогнозируют, что рост продолжится и в 2024 году. Увеличение объема продаж ожидается на уровне 1,2-1,4 млн штук, прирост составит от 13% до 32%. Связывают это с перезапуском локальных производств, снижением ключевой ставки (вероятным) и ставок по автокредитам, а также стабильностью курса валют.

Однако многое будет зависеть от того, в какой момент Банк России понизит ключевую ставку: после этого продажи пойдут вверх.

В Ассоциации европейского бизнеса ожидают, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России могут вырасти в 2024 году на 15%, до 1,3 млн штук. Базовый прогноз «Автостата» предполагает рост продаж легковых машин на 18%, до 1,25 млн, а согласно оптимистичному прогнозу – на 32% (до 1,4 млн).

Осторожный оптимизм

Впрочем, некоторые эксперты предостерегают от слишком оптимистичных ожиданий, так как предпосылок для снижения цен на автомобили нет. Отложенный спрос, который копился в течение нескольких лет, уже реализовался в 2023 году, и в 2024 году он уже не сможет оказывать такого сильного влияния на продажи.

Реалистичным сценарием будут различные предложения дилеров по программам поддержки покупателей и использование финансовых инструментов для формирования спроса.

Рост цен продолжится

Также есть мнение, что при росте рынка в текущем году продолжится и рост цен на автомобили. Отдельные эксперты считают, что цены могут увеличиваться в пределах 3% каждые 3 месяца в течение года.

Если рассматривать результаты прошлого года, то средняя цена нового автомобиля выросла на 17,3%, автомобиля с пробегом – на 28%. Больше всего автомобили подорожали в Ставропольском и Пермском краях и Башкортостане, при этом в Москве и Питере цены выросли незначительно.

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Источник: ТАСС