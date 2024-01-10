Названы самые популярные автомобили в России за 2023 год

В бестселлерах года оказались КАМАЗ и Лада, но «китайцы» наступают им на пятки

В 2023 году в России было продано 1,06 млн новых легковушек – это в полтора раза перекрыло результат провального 2022 года. Об этом сообщает источник со ссылкой на данные Минпромторга и АО «Паспорт промышленный консалтинг». Статус абсолютного лидера российского авторынка подтвердила Lada Granta. Кроме нее, в топ-5 вошли три российские и две китайские модели.

Топ-5 по продажам за 2023 год

Lada Granta – 191 074 шт.

Haval Jolion – 48 980 шт.

Lada Niva – 46 850 шт.

Lada Vesta – 41 296 шт.

Chery Tiggo 7 Pro Max – 40 992 шт.

Находящийся на пятом месте кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max – единственная в списке модель иностранной сборки. Отметим также, что занявшая третье место Нива – это фактически две модели, Niva Legend и Niva Travel, но статистика предпочитает их не разделять.

В сегменте коммерческой техники – доминирование продукции ГАЗ, она заняла более 50% рынка. В целом же сегмент вырос на 35% – правда, по отношению все к тому же 2022 году, когда продажи фактически рухнули.

А наибольший прирост – у грузовиков, эта часть авторынка выросла в 1,7 раза. Сообщается, что лидером остался КАМАЗ, продавший 28 237 машин и занявший пятую часть рынка, а на втором и третьем местах расположились Shacman и FAW. Однако, если смотреть продажи по конкретным моделям, уже в декабре 2023 года было понятно, что лидер тут совершенно другой.

В целом, год превзошел ожидания экспертов – было продано 1,32 млн единиц автомобильной техники, причем почти половина машин произведена в России.

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Источник: Ведомости