Цены на машины бренда Solaris стартуют от 1,9 млн рублей — новинка уже в продаже
Дилеры в Петербурге получили первую партию автомобилей нового бренда Solaris
Отгрузку автомобилей нового бренда Solaris в дилерские сети начал «Автомобильный завод АГР» в Петербурге (бывший завод Hyundai), в частности, отправлена первая партия седанов Solaris HS белого цвета, рассказали в пресс-службе группы компаний «Аларм-Моторс».
«Первая партия пятиместных седанов Solaris HS в комплектации Comfort + ADV с ДВС объемом 1,6 л с АКП прибыла в дилерский центр "Аларм-Моторс Hyundai" в Санкт-Петербурге», — уточнили в пресс-службе.
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Отмечается, что цены на HS будут варьироваться от 1,9 до 2,3 млн рублей в зависимости от комплектации. В скором времени ожидаются поставки еще трех моделей: кроссовера Solaris HC, седана Solaris KRS и кросс-хэтчбека Solaris KRX. Примечательно, что все автомобили Solaris HS из первой партии забронированы корпоративными клиентами.
«Мы рассчитываем реализовать в этом году более 400 автомобилей марки, но конкретизировать планы нам поможет понятная производственная динамика на автозаводе бренда в Петербурге», — уточнил генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.
Напомним, АГР запустила продажи автомобилей под брендом Solaris 22 февраля текущего года. Их выпуск наладили на заводе в Санкт-Петербурге.
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Источник: tass.ru
Фото:AGR Automotive Group
19.03.2024
Фото:AGR Automotive Group
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