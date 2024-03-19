Этот бренд лидирует: россияне начали скупать мотоциклы

«Авито Авто»: подержанные мотоциклы стали дороже на 22% в 2023 году

На рынке мототехники в прошлом году бэушный мотоцикл стоил в среднем 170 тыс. рублей, что на 22% выше стоимости предыдущего года. При этом спрос на мотоциклы с пробегом увеличился на 15% относительно 2022 года, а спрос на новые — на 14,7%, сообщают эксперты «Авито Авто».

По их информации, наиболее популярным брендом на рынке мотоциклов с пробегом в России в 2023 году стал ИЖ с долей спроса 12% и средней ценой 33 тыс. рублей. Далее следует Kayo, на третьем месте — Honda, на четвертом — Yamaha, на пятом - «Урал».

Уточняется, что на верхней строчке топа мотоциклов с пробегом находятся ИЖ Юпитер-5 и ИЖ Планета-5 с долей спроса 3,5% и средней ценой 32 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно. На втором месте – Урал ИМЗ-8.103-10, далее следуют Irbis TTR 125 и Kayo Basic YX125.

Что касается новых мотоциклов, то здесь первую позицию занимает бренд Kayo с долей спроса 17% и средней стоимостью 158 тыс. рублей. За ним следуют марки Motoland, Regulmoto, Racer и BSE.

Самой популярной моделью на первичном рынке стала Kayo Basic YX125 (средняя цена – 90 тыс. рублей). На второй строчке – Kayo K1 250 MX, на третьей – Racer RC300-GY8X Panther.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely увеличила цены кроссовера Monjaro в России.

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Источник: «Известия»