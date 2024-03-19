Можно загубить мотор: эксперт предостерег от фатальной ошибки при покупке масла

Автоэксперт Константинов предостерег от покупки моторного масла на маркетплейсах

Директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов рассказал, что покупать моторное масло нужно у надежных поставщиков, среди которых автомагазины, сервисные центры или официальные дилеры брендов масел, поскольку там меньше шансов приобрести подделку. Эксперт считает, что не стоит заказывать моторное масло на маркетплейсах.

Такая покупка может нести определенные риски, такие как приобретение поддельного или некачественного масло, а также продукции с истекшим сроком годности. В будущем это может негативно отразиться на работе мотора, пояснил Константинов.

По его словам, менять масло нужно раз в год или через 10 тыс. км пробега авто.

Состояние масла можно проверить визуально с помощью листа бумаги. Рабочее оставляет темный след без дополнительных включений, пояснил специалист.

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Источник: «Российская газета»