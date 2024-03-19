Шины прослужат дольше, если вот так за ними ухаживать

В автосервисе рассказали, как с помощью простых правил продлить срок службы шин

Соблюдение нескольких простых правил поможет значительно увеличить срок службы шин, отметил технический директор сети Fit Service Никита Родионов.

Первое правило – нужно регулярно проверять давление в шинах и подкачивать их при необходимости. Это позволит избежать быстрого износа шин. Нормы давления следует соблюдать согласно рекомендациям производителя, указанным в инструкции или на проеме двери.

Также после каждой замены шин или ремонтных работ по подвеске необходимо правильно отбалансировать колеса и выровнять углы установки. Некорректная балансировка может привести к вибрациям при движении и раннему износу шин.

Хранение шин также играет важную роль. Резину рекомендуется хранить в сухом, прохладном и проветриваемом месте, защищенном от солнечных лучей. Колеса следует держать подальше от обогревателей и химических жидкостей.

Рекомендуется хранить шины на специальных стойках или подставках, горизонтально – для шин на дисках и вертикально – для шин без дисков. Это поможет избежать деформации.

После замены на летние шины следует правильно подготовить зимний комплект к хранению.

Резину необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, а также обработать средствами для защиты от влаги и ультрафиолетовых лучей.

Спокойный стиль вождения увеличивает срок службы шин. Регулярный дрифт и динамичное вождение им неполезны, особенно на высоких скоростях. Индекс скорости шин также следует учитывать при выборе способа вождения.

Состояние элементов подвески также может негативно сказаться на состоянии шин. Снижению ресурса шин способствуют изношенные амортизаторы, сайлентблоки и шаровые опоры.

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Источник: "Прайм"