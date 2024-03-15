Чтобы не разориться на покупке шин, нужно учесть эти факторы

Водителям рассказали, на что следует обратить внимание при выборе летней резины

Общеизвестно, что вовремя установленные сезонные шины могут обезопасить автовладельцев от многих неприятностей, включая дорогостоящий ремонт. Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Илья Иванский в беседе с изданием «Лента.ру» рассказал, на что стоит в первую очередь обратить внимание при выборе летней резины.

В первую очередь важно смотреть на размер шин, отдавать предпочтение нужно тем, которые указаны производителем в руководстве по эксплуатации. При этом необходимо учитывать протектор шины, уточняет Иванский, например, для езды в условиях города оптимален симметричный ненаправленный.

«Рекомендуется смотреть на максимальную скорость, которую можно развивать на данной резине. Она обозначается латиницей непосредственно на покрышке – от M (130 километров в час) до Y (300). Чтобы впоследствии минимизировать расходы на покупку еще одного летнего комплекта резины, стоит учитывать и ресурс шин», – подчеркивает собеседник издания.

В частности, максимальный ресурс будет актуален, только если стиль езды автовладельца можно отнести к агрессивному, уточняет эксперт. Обязательно нужно обращать внимание на срок изготовления резины и способы ее хранения. Если покрышки хранятся в незащищенном месте, они за один сезон могут прийти в негодность, объясняет Иванский.

Поэтому приобретать резину лучше у официальных дилеров, как правило, продавцы регулярно проводят у себя аудит покрышек, к тому же они соблюдают все необходимые условия по сохранности шин, подытожил эксперт.

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Источник: lenta.ru