В правительстве придумали, как повысить локализацию

Правительство хочет признать белорусские комплектующие российскими

Минпромторг РФ опубликовал на официальном портале нормативных правовых актов проект распоряжения правительства, в котором предлагается приравнять белорусские комплектующие (узлы, агрегаты, детали), материалы (сырье), а также производственные и технологические операции (документы о производстве компонента) к российским.

Проект постановления Минпромторга вносит изменения в постановление Правительства № 719 от 17 июля 2015 года, которое содержит критерии для признания продукции российской.

Если поправки примут, постановление вступит в силу 1 июля 2024 года.

Согласно проекту распоряжения, документы о происхождении товара (продукции), выданные уполномоченными органами иных государств-участников договора о создании Союзного государства, а также сертификаты о происхождении товара приравниваются к документам о производстве компонента, выдаваемым Торгово-промышленной палатой РФ.

Также предлагается установить требование, согласно которому продукция должна проходить не менее 20% производственных и технологических операций на территории РФ, чтобы быть отнесенной к российской.

В Минпромторге заявили, что данная мера позволит применять совместные разработки в отечественной продукции. Однако эксперты опасаются, что это может привести к появлению на российском рынке китайской продукции, представленной как белорусской из-за недостаточной проверки информации о происхождении материалов и компонентов. И, соответственно, может помешать полноценному развитию собственных производств.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Купил в той же Белоруссии рычаг подвески, отфрезеровал отверстия, запрессовал сайлентблок (китайский) – и вот тебе «российская промышленная продукция».

Купил печатную плату с уже нанесенными дорожками, смонтировал на нее два десятка конденсаторов и резисторов (китайских или белорусских) – и вот тебе «российская промышленная продукция».

Причем по факту эта печатная плата вполне может оказаться китайской, которая просто прошла через Белоруссию и получила там сертификат. Я упрощаю, конечно, но всё может работать именно так – если не внесут какие-то корректировки.