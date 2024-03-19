Полный привод и мощность 430 л.с. — показали конкурента Tank 400

Changan официально представил 430-сильный внедорожник Deepal G318

Китайский производитель Changan рассекретил внедорожник Deepal G318. Бренд Shenlan (Deepal/Deep Blue) официально представили еще два года назад, автомобили под этой маркой выпускаются совместно с CATL (поставляет батареи) и Huawei (ответственный за программное обеспечение).

Габариты Deepal G318 – 4915х1985х1885 мм при размере колесной базы 2880 мм – делают его сопоставимым с Toyota Land Cruiser Prado. Снимки новинки появились в Сети еще в начале текущего года, но про салон не было информации. Теперь известно, что он отделан перфорированной кожей и замшей. Хотя общее впечатление немного портят пластиковые вставки под бронзу.

Deepal G318

В центре тоннеля расположился широкий селектор трансмиссии, на центральной консоли – мультимедийная система, под ее экраном клавиатура с настройками климат-системы. Под капотом G318 ДВС объемом 1,5 л, он выступает в роли генератора. Базовая версия оснащена электромотором, расположенным на задней оси, мощностью 252 л.с. У полноприводной версии – дополнительный электромотор спереди, суммарная отдача двух агрегатов – 430 л.с.

Более подробная информация о комплектациях появится к старту продаж, но уже сейчас известно, что Deepal G318 получит оригинальные сертифицированные аксессуары для бездорожья и буксировки (до 1,6 тонны).

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: rg.ru