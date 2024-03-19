Теперь за 2,8 млн: этот бюджетный «японец» неожиданно подешевел в России
Кроссовер Suzuki Fronx в марте текущего года стал дешевле в РФ на 150 тысяч рублей. Данные сайтов объявлений говорят о том, что цены на эту машину стартуют от 2 859 000 рублей.
Минимальная стоимость модели 2023 года выпуска отмечена в Петербурге. У этого экземпляра символический пробег около 50 км и один предыдущий владелец.
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В Ставрополе и Перми цены на Fronx находятся в коридоре от 2 950 000 до 2 990 000 рублей соответственно. В Перми продается только одна машина с нулевым пробегом.
Все доступные к продаже модели Suzuki Fronx имеют комплектацию GLX, включающую светодиодные фары, камеру кругового обзора, систему круиз-контроля, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и Bluetooth, а также бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя.
Мотор Fronx соответствует компактному внедорожнику Suzuki Jimny: машина оборудована 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 103 л. с., работающим в паре с четырехступенчатой АКП. Привод только передний.
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Источник: «Автоновости дня»