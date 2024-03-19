Новый доступный кроссовер GAC: что внутри

Компания GAC представила новый семейный кроссовер GS4 Max

В Китае состоялся дебют кроссовера GAC GS4 Max. Стоимость новинки составляет 100 тыс. юаней (около 1,3 млн рублей по текущему курсу).

Длина новой модели составляет 4685 мм при колесной базе 2750 мм. По сравнению с авто прежнего поколения у новинки поменялась внешность: она получила увеличенную решетку радиатора, большие воздухозаборники, скрытые дверные ручки и задний спойлер.

GAC GS4 Max

Салон оборудован 14,6-дюймовым центральным сенсорным экраном, в машине есть сиденья с подогревом, восемь подушек безопасности, включая передние, боковые, шторки и задние боковые подушки безопасности.

Под капотом новинки 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 177 л.с. и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Средний расход топлива нового кроссовера составляет 6,8 л на 100 км.

GAC GS4 Max

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Источник: carnewschina.com