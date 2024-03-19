Польские водители не будут платить налог на машины с ДВС — власть его отменила

Власти Польши освободят автовладельцев от уплаты налога на автомобили с ДВС

Жителей Польши с 2024 года освободят от уплаты налога на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсетях маршал Сейма Шимон Холовня.

Соответствующий закон был принят еще прежним руководством Польши.

«В голове не укладывается, что партия "Право и справедливость" (бывшая правящая партия Польши. – Прим. ред.) вписала в Национальный план восстановления налог за владение автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Этого налога не будет», — написал спикер нижней палаты парламента.

Собственники автомобилей с ДВС должны были получить налоговые извещения в конце года, величина налога зависит от мощности двигателя и года производства транспортного средства. О необходимости введения такого налога указывалось в программе Евросоюза «Зеленый курс». Согласно документу, предполагается к 2050 году достигнуть углеродной нейтральности в странах ЕС.

В рамках экологической программы Национальный план восстановления, утвержденной Брюсселем для Польши в 2022 году, значительную часть финансирования от ЕС планировалось направить на защиту климата в стране и цифровую трансформацию.

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Источник: tass.ru