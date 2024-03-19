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Эти части машины ржавеют быстрее всего: что делать

Эксперт Кукарин назвал точки в авто, которые быстрее всего «съест» коррозия

Быстрее всего ржавеет металл задней части кузова машины, рассказал руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

В большей степени подвержена коррозии задняя часть авто: ниша запасного колеса со стороны земли, колесные арки, место крепления подрамника или подвески. Так происходит из-за того, что именно на эти элементы больше всего попадают реагенты, вода и грязь во время движения.

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Также очень сильно подвержены коррозии пороги автомобиля. На большей части новых моделей они закрыты специальными пластиковыми накладками. Специалист отметил, что создатели современных моделей не учитывают, что под ними накапливаются сырые грязь и песок и подолгу там остаются. Из-за этого данные точки также очень быстро начинают ржаветь, рассказал Кукарин.

Средняя часть машины защищена лучшим образом, поэтому вода и песок туда редко попадают. Меньше всего ржавеет передняя часть автомобиля, особенно в области моторного отсека. В этой части теплее и не возникает эффекта пескоструя по металлу, рассказал специалист.

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Источник: «Газета.Ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
19.03.2024
Фото:Unsplash
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