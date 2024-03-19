Популярный лифтбек JAC J7 рекордно подешевел в России: цена удивит

Стоимость лифтбека JAC J7 у российских дилеров снизилась на 600 тыс. рублей

Цены на лифтбек JAC J7 в России заметно просели, опустившись практически до уровня китайских. Так, согласно данным от официальных дилеров, сейчас модель в комплектации Comfort 1,5T CVT стоит 1,85 млн рублей. У китайских дилеров средний ценник на J7 в местных автосалонах составляет 134,1 тыс. юаней ($18,6 тыс. или 1,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

Отмечается, что цена в России указана с учетом скидки 50 тысяч рублей за трейд-ин и 100 тысяч — при покупке в кредит. Без учета акций машина стоит 1 999 000 рублей. Известно, что в ноябре 2023 года модель стоила на 600 тыс. рублей дороже — 2,6 млн рублей.

JAC J7

JAC J7 появился на рынке РФ в 2020 году. Модель оснащена 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л.с., пару которому в комплектациях Basic и Comfort составляет шестиступенчатая МКП. Также предлагается к покупке топовая версия Luxury с вариатором.

Ранее эксперт «За рулем» посоветовал несколько надежных кроссоверов не дороже миллиона.

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Источник: «Китайские автомобили»