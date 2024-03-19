Цель — мировая экспансия: «Ростсельмаш» запустил три новых завода

«Ростсельмаш» увеличит производство сельхозтехники в России запуском трех заводов

Один из крупнейших отечественных производителей сельхозтехники «Ростсельмаш» запустил за два месяца три новых предприятия. Речь идет о заводе прицепной и навесной техники в Таганроге, тракторном заводе и производстве редукторов в Ростове. В экспертном сообществе убеждены, что таким образом «Ростсельмаш» укрепит свои позиции на мировом рынке.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, предприятия призваны решить задачи по увеличению локализации импортозамещающей продукции с целью обеспечения России технологического суверенитета. Общий объем инвестиций в новые производства превышает 22,5 млрд рублей, благодаря заводам появится порядка 3,2 тыс. рабочих мест.

Событие по запуску новых заводов окажет влияние не только для национального сельхозмашиностроения, но и для мирового рынка, убежден председатель комитета Заксобрания Ростовской области по экономической политике, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.

«"Ростсельмаш" – не просто национальный лидер сельхозмашиностроения – по ряду позиций он занимает около 70% российского рынка. Это компания № 5 в мире среди производителей сельхозтехники. И если мы посмотрим на пятерку лидеров этой отрасли, то не увидим ни одной другой компании, которая бы одновременно построила и ввела в эксплуатацию три новых завода. Такого в мире сейчас просто нет», – подчеркнул Бураков.

«Ростсельмаш» существенно наращивает в своей технике долю комплектующих собственного производства, подчеркивает Бураков. В частности, порядка 80% компонентов для выпуска продукции новый тракторный завод получает с собственных производственных площадок и других отечественных предприятий. Этот фактор наглядно свидетельствует о большом потенциале и мощи предприятия, констатирует Бураков.

На рынке России наблюдается высокая потребность в новой сельхозтехнике, парк многих хозяйств требует обновления. Но снижение доходов аграриев негативно влияет на объемы производства техники. Согласно данным «Ростсельмаша», по состоянию на середину 2023 года более 50% парка сельхозтехники в РФ находится за пределами сроков эксплуатации. Дефицит комбайнов и тракторов составляет 27% и 15% соответственно.

В 2024 году прогнозируется рост производства сельхозтехники, в ближайшее время планы «Ростсельмаша» будут ориентированы, прежде всего, на внутренний рынок, но в перспективе – мировая экспансия.

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Источник: expertsouth.ru