Названы самые аварийные марки автомобилей в России

«Ингосстрах»: чаще всего в ДТП попадают водители Porsche, BMW, Hyundai

Компания «Ингосстрах» перечислила марки машин, застрахованные по каско, которые чаще других попадали в аварии в 2023 году. Уточняется, что на момент получения полиса им было не менее одного месяца либо их пробег составлял более 200 км.

Уточняется, что в прошлом году компания заключила на 8% больше подобных договоров. В общей сложности «Ингосстрах» зафиксировал 17,4 тыс. убытков по каско от владельцев подержанных машин.

В компании уточнили, что чаще всего убытки заявляли владельцы машин следующих брендов: Land Rover, Jaguar, Porsche, BMW, MINI и Mercedes-Benz. Относительно 2022 года частота убытков по таким машинам снизилась — в среднем от 6% до 15%.

При этом запросы, связанные именно с ДТП, чаще всего поступали от владельцев Porsche, BMW, Hyundai, Mercedes-Benz и Haval.

В «Ингосстрах» заметили, что на ДТП пришлось свыше 60% обращений по каско. Еще 16% запросов были связаны с повреждениями от отскочивших или упавших предметов. Что касается других причин, то с повреждениями на стоянке оказалось связано более 10% обращений, а на противоправные действия третьих лиц пришлось более 4% запросов.

Ранее сообщалось, что эксперты «Открытие Авто» перечислили самые подорожавшие машины с пробегом.

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Источник: «Ингосстрах»