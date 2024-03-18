Подержанные авто снова начали дорожать в России: что с ценами

Эксперты «Открытие Авто» перечислили самые подорожавшие машины с пробегом

В феврале тренд на снижение цен закончился. Лидеры авторынка показали рост цен на 3-5%, по данным экспертов из «Открытие Авто» на основе анализа компании Автохаб. Специалисты выяснили, что в феврале цены выросли на Lada Niva Travel до 1,15 млн рублей (+4,5% по сравнению с январем). Цены могли бы подняться и выше, но за 1,2-1,3 млн рублей можно было купить новую машину этой модели, что сдерживало «аппетиты» продавцов на вторичке.

Схожая ситуация наблюдалась и с Lada Niva Legend (1,1 млн рублей, +3,1%), при этом трехдверные версии обычно дешевле пятидверных на 150-200 тыс. рублей. Эксперты прогнозируют, что с окончанием зимы спрос на Niva понизится, что не приведет к значительному росту их стоимости в марте.

На рынке кроссоверов Geely Monjaro (3,78 млн рублей, +3,9%) ситуация иная. Эта машина стала популярной в России лишь в прошлом году, и благодаря удачному дизайну, комфорту и хорошим техническим характеристикам в декабре-январе было много предложений, что привело к уменьшению цен. Сейчас излишков на рынке нет, и цены возвращаются к норме. У официалов эти автомобили стоят более 4 млн рублей, исходя из этого цены на Monjaro на вторичном рынке продолжат расти, предполагают аналитики.

В лидеры по росту цен также вошел Toyota Land Cruiser 300 (14,2 млн рублей, +3,9%). За год он подорожал на 2,4 млн рублей. Популярность бренда Toyota и сложности с логистикой позволяют продавать эту машину по высокой цене.

В феврале также подорожали Haval Jolion (+3,4%) и другие модели, включая Kia Sportage и Rio, Chery Tiggo, Mitsubishi Outlander и другие, показавшие рост на 1-2%. Некоторые модели (Hyundai Creta) немного подешевели.

Аналитики отмечают, что рынок в большей степени зависит от предложений, курса рубля и скорости продаж. Снижения цен на рынке подержанных машин не ожидается, потому что начало весенне-летнего сезона активизирует как покупателей, так и продавцов. С учетом уровня цен на новые авто, спросом будут пользоваться более доступные варианты на вторичном рынке, что поддержит цены на стабильном уровне.

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Источник: «Российская газета»