#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автодор не будет снижать тарифы на трассе М-12
18 марта
Автодор не будет снижать тарифы на трассе М-12
Автодор: цены за проезд по платной трассе М-12...
На АВТОВАЗе раскрыли доработки Lada Vesta для установки китайского вариатора
18 марта
На АВТОВАЗе раскрыли доработки Lada Vesta для установки китайского вариатора
АВТОВАЗ модернизировал больше 100 деталей Lada...
Merlon
18 марта
Идут активные испытания: электромотоциклы Aurus Merlon скоро появятся на дорогах
Дизайнер Aurus Черненко сообщил о планах...

Подержанные авто снова начали дорожать в России: что с ценами

Эксперты «Открытие Авто» перечислили самые подорожавшие машины с пробегом

В феврале тренд на снижение цен закончился. Лидеры авторынка показали рост цен на 3-5%, по данным экспертов из «Открытие Авто» на основе анализа компании Автохаб. Специалисты выяснили, что в феврале цены выросли на Lada Niva Travel до 1,15 млн рублей (+4,5% по сравнению с январем). Цены могли бы подняться и выше, но за 1,2-1,3 млн рублей можно было купить новую машину этой модели, что сдерживало «аппетиты» продавцов на вторичке.

Схожая ситуация наблюдалась и с Lada Niva Legend (1,1 млн рублей, +3,1%), при этом трехдверные версии обычно дешевле пятидверных на 150-200 тыс. рублей. Эксперты прогнозируют, что с окончанием зимы спрос на Niva понизится, что не приведет к значительному росту их стоимости в марте.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

На рынке кроссоверов Geely Monjaro (3,78 млн рублей, +3,9%) ситуация иная. Эта машина стала популярной в России лишь в прошлом году, и благодаря удачному дизайну, комфорту и хорошим техническим характеристикам в декабре-январе было много предложений, что привело к уменьшению цен. Сейчас излишков на рынке нет, и цены возвращаются к норме. У официалов эти автомобили стоят более 4 млн рублей, исходя из этого цены на Monjaro на вторичном рынке продолжат расти, предполагают аналитики.

В лидеры по росту цен также вошел Toyota Land Cruiser 300 (14,2 млн рублей, +3,9%). За год он подорожал на 2,4 млн рублей. Популярность бренда Toyota и сложности с логистикой позволяют продавать эту машину по высокой цене.

Оснащение топовое, цена – как у «базы»: новая версия знакомого рамника

В феврале также подорожали Haval Jolion (+3,4%) и другие модели, включая Kia Sportage и Rio, Chery Tiggo, Mitsubishi Outlander и другие, показавшие рост на 1-2%. Некоторые модели (Hyundai Creta) немного подешевели.

Аналитики отмечают, что рынок в большей степени зависит от предложений, курса рубля и скорости продаж. Снижения цен на рынке подержанных машин не ожидается, потому что начало весенне-летнего сезона активизирует как покупателей, так и продавцов. С учетом уровня цен на новые авто, спросом будут пользоваться более доступные варианты на вторичном рынке, что поддержит цены на стабильном уровне.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Ранее «За рулем» сообщал, что названы плюсы и минусы обновленного кроссовера Kia Sportage.

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
18.03.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0