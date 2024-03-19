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Вы перестанете заряжать свой гаджет в автомобиле, когда узнаете об этой опасности

Водителям рассказали, чем чреват в автомобиле адаптер с USB для зарядки гаджетов

Постоянно включенный адаптер с кабелем USB для зарядки мобильного телефона, находящийся в гнезде прикуривателя в автомобиле, может привести к негативным последствиям. О возможных рисках рассказали эксперты.

Зачастую большинство автовладельцев используют в машине недорогие адаптеры с USB для зарядки гаджетов. Но такие изделия, как правило, продаются без информации о производителе, поэтому сложно судить об их качестве и надежности.

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Прикуриватель изначально не предназначен для подзарядки мобильных устройств. Если его использовать для адаптера, в котором постоянно находится кабель или разветвитель, есть риск короткого замыкания. По статистике, такие переходники для гаджетов являются основной причиной возгорания в салоне автомобиля.

Для подзарядки гаджетов необходимы специальные розетки с учетом длительной нагрузки. Автопроизводители устанавливают такие предохранители, обеспечивающие более надежную защиту. Причем все в обязательном порядке имею сертификацию.

В некоторых марках автомобилей устройство, вставленное в прикуриватель, потребляет энергию даже при выключенном ключе зажигания. Это может привести к разрядке АКБ, к тому же есть риск перегрева проводки, если зарядное устройство выйдет из строя.

Стоит помнить, что дешевые «серые» адаптеры несут угрозу самим гаджетам, потому что они обычно предоставляют ток примерно в 1,5 ампера, а это не соответствует стандартам ведущих брендов. Такие универсальные адаптеры не способны обеспечить необходимое качество, и от этого страдает аккумулятор смартфона.

Источник: njcar.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / rawpixel.com
Количество просмотров 1
19.03.2024
Фото:freepik / rawpixel.com
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