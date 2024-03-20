Отмена госпошлины для машин – Госдума единогласно «за»

При регистрации техники госпошлина отменяется, но не для всех

Госдума единогласно приняла закон об отмене госпошлины за регистрацию техники, безвозмездно переданной в зону СВО. Речь идет об автомобилях, маломерных судах и других транспортных средствах, которые передаются Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд бойцов по договорам пожертвования.

Поправки в Налоговый кодекс сделают бесплатным для них процесс регистрации, выдачи госномеров, ПТС, свидетельства о праве собственности и ряда других документов.

Ольга Позднякова, руководителя направления «Народный фронт. Аналитика»:

— В июле 2023 года Правительством России было принято значимое решение о возможности передачи разной техники Народному фронту для гуманитарной миссии и нужд бойцов. У многих ФОИВ, РОИВ, госкомпаний есть разный транспорт от автомобилей до спецтехники и судов, который в обычных условиях списывается и реализуется на торгах, но сейчас может пригодиться в зоне СВО.

Перечень всей возможной для передачи техники утвержден распоряжением Правительства России. Речь идет не только об обычных автомобилях, но также о мототранспорте, судах, грузовиках, прицепах, тракторах, бульдозерах и так далее. На призыв Народного фронта и Правительства Российской Федерации откликнулись представители многих ведомств и подведомственных организаций в регионах.

Закон об отмене госпошлины за регистрацию безвозмездно переданной техники в зону СВО является логическим продолжением этой большой работы и значительно облегчит и ускорит процесс передачи техники для решения срочных задач.

Сейчас для постановки на учет каждой единицы тратится около 3000 рублей, что зависит от вида транспорта. Любая экономия важна, так как техника под списание находится в разном состоянии, иногда требуется ремонт и восстановительные работы, что также приводит к дополнительным расходам.

Отмечу также, что помимо этого, Президент России поручил сделать бесплатным проезд по платным дорогам для транспорта с гуманитарной помощью в зону специальной военной операции.