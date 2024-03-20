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Отмена госпошлины для машин – Госдума единогласно «за»

При регистрации техники госпошлина отменяется, но не для всех

Госдума единогласно приняла закон об отмене госпошлины за регистрацию техники, безвозмездно переданной в зону СВО. Речь идет об автомобилях, маломерных судах и других транспортных средствах, которые передаются Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд бойцов по договорам пожертвования.

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Поправки в Налоговый кодекс сделают бесплатным для них процесс регистрации, выдачи госномеров, ПТС, свидетельства о праве собственности и ряда других документов.

Ольга Позднякова, руководителя направления «Народный фронт. Аналитика»:

— В июле 2023 года Правительством России было принято значимое решение о возможности передачи разной техники Народному фронту для гуманитарной миссии и нужд бойцов. У многих ФОИВ, РОИВ, госкомпаний есть разный транспорт от автомобилей до спецтехники и судов, который в обычных условиях списывается и реализуется на торгах, но сейчас может пригодиться в зоне СВО.

Перечень всей возможной для передачи техники утвержден распоряжением Правительства России. Речь идет не только об обычных автомобилях, но также о мототранспорте, судах, грузовиках, прицепах, тракторах, бульдозерах и так далее. На призыв Народного фронта и Правительства Российской Федерации откликнулись представители многих ведомств и подведомственных организаций в регионах.

Закон об отмене госпошлины за регистрацию безвозмездно переданной техники в зону СВО является логическим продолжением этой большой работы и значительно облегчит и ускорит процесс передачи техники для решения срочных задач.

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Сейчас для постановки на учет каждой единицы тратится около 3000 рублей, что зависит от вида транспорта. Любая экономия важна, так как техника под списание находится в разном состоянии, иногда требуется ремонт и восстановительные работы, что также приводит к дополнительным расходам.

Отмечу также, что помимо этого, Президент России поручил сделать бесплатным проезд по платным дорогам для транспорта с гуманитарной помощью в зону специальной военной операции.

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Кирилл Панов
20.03.2024
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