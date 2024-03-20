Байк для приключений от Zontes представят на «Мотовесне»

Новый мотоцикл привезут в Россию 5 апреля – встречаем Zontes ZT350-T

Что начинается с коленчатого вала, шатуна и поршня? Нет, не мотор. С них начинается серия. На базе одной цилиндро-поршневой группы компании Zontes удалось создать серию из шести мотоциклов и трех скутеров. Все они с объемом 350 «кубиков».

Мотоцикл будет представлен на выставке «Мотовесна 2024» 5-7 апреля в московском «Экспоцентре».

У всех шести мотоциклов практически одинаковые рамы, задние маятники, двигатели, телескопические вилки. Различия в размерах колес, виде дисков литье-спицы и дизайне. Поставить их рядом – будут разными, но если поездить, то понимаешь, что это всего лишь обертки разного цвета для одной и той же конфетки.

Zontes ZT350-T

В Zontes ZT350-T «обертку» было решено сделать в стиле приключений, красот природы и внедорожного туризма, но, как обертка не меняет вкус конфеты, так и внедорожный внешний вид мотоцикла не меняет его асфальтовый характер. Да, колеса стали спицованными, а переднее выросло в посадочном диаметре на целых два дюйма – с 17 до 19, что вроде бы стандарт для туристических эндуро, но нет. Ход подвески остался асфальтовым, дорожный просвет всего 175 миллиметров и максимум, что вы себе сможете позволить на бездорожье – это весело раздавать боком по укатанному щебеночному грейдеру. В настоящее бездорожье на таком мотоцикле лучше не соваться.

Zontes ZT350-T

С 348-кубового мотора – снято почти 40 сил, что дает нам чуть больше 100 сил с литра объёма – цифра по мотоциклетным меркам не экстремальная, с такой энерговооруженностью можно всерьез говорить о надежности и ресурсе. При немаленькой снаряженной массе 196 килограммов (с заполненным бензином огромном для этой кубатуры 20-литровым баком) мотора хватает на бодрый по меркам автомобилей старт со светофора и уверенное движение по шоссе на крейсерской скорости 130-140 км/ч с возможностью ускориться для обгона.

Zontes ZT350-T

И вот на этом самом шоссе вы поймете, зачем мотоциклу понадобился внешний вид искателя приключения на свой плоский утиный клюв – все эти непривычные формы созданы исключительно ради аэродинамики. Они формируют воздушный поток, отводя упругие струи ветра от вашего туловища, ног, рук и плеч, разводя его в стороны и перенаправляя вверх в район головы, чтобы конечности и тело не мерзли, а каналы вентиляции в шлеме справлялись с любой жарой. На таком мотоцикле удобно и приятно ехать далеко, причем с комфортной для вас и безопасной скоростью, немного превышающей скорость потока машин.

Само собой, мотоцикл не лишен и так любимых современными людьми электронных систем – есть АБС, весь свет на светодиодах, приборка электронная и цветная, есть бесключевой замок зажигания и доступ к бензобаку и под сиденье, подсветка кнопок на пультах руля, электропривод регулировки ветрового стекла, гнездо зарядки для телефона, либо навигатора, присутствуют два режима работы мотора ECO и SPORT.

Это отличный турист с зачатками внедорожных способностей и внедорожными нотками в дизайне.