#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российские автовладельцы стали чаще оформлять ОСАГО — названа причина
20 марта
Российские автовладельцы стали чаще оформлять ОСАГО — названа причина
В Госдуме назвали причину роста рынка...
Максим Ликсутов: Москва – город №1 в России и Европе по развитию городского электротранспорта
20 марта
Максим Ликсутов: Москва – город №1 в России и Европе по развитию городского электротранспорта
В Москве уже более 1500 электробусов, которые...
«Москва никогда не спит» и ее общественный транспорт тоже
20 марта
«Москва никогда не спит» и ее общественный транспорт тоже
Заммэра Москвы Максим Ликсутов напомнил о...

Кого с 1 апреля не допустят к экзаменам на получение водительского удостоверения

В России с 1 апреля меняются правила приема экзаменов для получения прав

Российский водителей с 1 апреля ожидают сразу несколько важных изменений. Речь идет о тех, кто планирует получать водительское удостоверение и сдавать экзамены на права. Разбираемся в нюансах.

С 1 апреля, если у автошколы не будет заключения ГИБДД о соответствии всем требованиям, утвержденным Министерством просвещения, учеников не допустят к экзаменам в ГИБДД. В части сдачи экзаменов изменятся требования к практической части. Мотоциклисты вместо парковки двухколесного средства задним ходом должны будут проехать по «колейной доске» и удержать мотоцикл в колее на некотором прямолинейном расстоянии.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

Иностранные мотоциклисты и водители легковых автомобилей будут сдавать только теоретический экзамен. Вместо остановки при спуске с горки водители легковушек будут трогаться с места на подъеме. А разворот в ограниченном пространстве увеличится с 5 до 7 метров.

С 1 апреля инструктор автошколы при приеме экзамена может сидеть на дублирующих педалях на переднем пассажирском кресле. Но в автомобиле должен быть установлен датчик использования этих дублирующих педалей. Благодаря этому можно будет определить, кто несет ответственность в случае аварии во время экзамена.

При сдаче экзамена будет увеличено количество штрафных баллов — с пяти до семи. Это значит, что допускаются две маленькие ошибки или одна средняя дополнительно. Сроки пересдачи экзаменов теперь будут увеличены. При несдаче теоретической части пересдать можно будет через 7-30 дней, если не получилось сдать практику — через 7-60 дней. Не сдал три раза подряд – следующий экзамен назначат только через полгода, но не позднее чем через девять месяцев.

Источник: rg.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
20.03.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0