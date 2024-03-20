Кого с 1 апреля не допустят к экзаменам на получение водительского удостоверения
Российский водителей с 1 апреля ожидают сразу несколько важных изменений. Речь идет о тех, кто планирует получать водительское удостоверение и сдавать экзамены на права. Разбираемся в нюансах.
С 1 апреля, если у автошколы не будет заключения ГИБДД о соответствии всем требованиям, утвержденным Министерством просвещения, учеников не допустят к экзаменам в ГИБДД. В части сдачи экзаменов изменятся требования к практической части. Мотоциклисты вместо парковки двухколесного средства задним ходом должны будут проехать по «колейной доске» и удержать мотоцикл в колее на некотором прямолинейном расстоянии.
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Иностранные мотоциклисты и водители легковых автомобилей будут сдавать только теоретический экзамен. Вместо остановки при спуске с горки водители легковушек будут трогаться с места на подъеме. А разворот в ограниченном пространстве увеличится с 5 до 7 метров.
С 1 апреля инструктор автошколы при приеме экзамена может сидеть на дублирующих педалях на переднем пассажирском кресле. Но в автомобиле должен быть установлен датчик использования этих дублирующих педалей. Благодаря этому можно будет определить, кто несет ответственность в случае аварии во время экзамена.
При сдаче экзамена будет увеличено количество штрафных баллов — с пяти до семи. Это значит, что допускаются две маленькие ошибки или одна средняя дополнительно. Сроки пересдачи экзаменов теперь будут увеличены. При несдаче теоретической части пересдать можно будет через 7-30 дней, если не получилось сдать практику — через 7-60 дней. Не сдал три раза подряд – следующий экзамен назначат только через полгода, но не позднее чем через девять месяцев.
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Источник: rg.ru