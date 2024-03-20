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Мотоциклисты будут сдавать теорию, а что с водителями грузовиков — объясняем

Водителям рассказали, кому с 1 апреля снова нужно пройти обучение в автошколе

В России с 1 апреля 2024 года меняются правила приема экзаменов в ГИБДД на права. В частности, ужесточатся требования к будущим водителям, а вот на практическом экзамене станет проще.

Согласно закону о безопасности дорожного движения, иностранные водители с правами, выданными в другой стране, могут их использовать до тех пор, как гражданин получит вид на жительство или российское гражданство. После этого он обязан обменять иностранное водительское удостоверение на российское.

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Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

С 1 апреля мотоциклистам и водителям легковых автомобилей нужно сдавать только теоретический экзамен на знание правил дорожного движения. А водители грузовиков и автобусов должны пройти обучение в автошколе и сдать обе части экзамена: и теорию, и практику.

Получение прав с категорией D и подкатегории D1 возможно только при наличии стажа управления не менее года легковушками и грузовиками. В настоящее время для получения прав нужно отучиться и сдать экзамен. С 1 апреля такая необходимость отпадет, это право водители получат автоматически.

Призывникам с направлениями на руках от военкоматов с 17 лет можно сдавать экзамены на право управления грузовым автомобилем с прицепом (категория СЕ). Получить такую категорию они смогут одновременно с категорией С без наличия необходимого стажа в один год. Но только при условии прохождения службы в армии и только на автомобилях, принадлежащих Вооруженным силам.

Во время сдачи экзаменов в ГИБДД теперь нужно будет предоставить СНИЛС. Уклоняющихся от военной службы не допустят к экзаменам до тех пор, пока Госавтоинспекция не получит сведения об отмене мер, связанных с явкой по повестке.

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
20.03.2024
Фото:АГН «Москва»
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