Успеть до резкого подорожания: россияне ускоренно скупают новые машины

«Открытие Авто»: в феврале на покупку новых авто в РФ потратили 350 млрд рублей

В феврале текущего года продажи новых автомобилей в России показали значительный рост, превысив показатели января на более чем треть и достигнув 351,2 млрд рублей, показал совместный анализ, проведенный компанией «Открытие авто» и специалистами «Автостата». В январе общая сумма продаж составила 261,5 млрд рублей, что было на 34,3% больше, чем в декабре предыдущего года с его 384,7 млрд.

Особо специалисты отметили рост в премиальном сегменте - в феврале продано 13,6 тысяч единиц на 115,6 млрд рублей. Это на 45,9% превышает январские показатели. При этом китайские марки лидируют на рынке, на их долю пришлось 65,6% всех расходов, с продажами 61,4 тысячи новых машин на сумму 230,4 млрд рублей. Но российские машины граждане потратили 40,2 млрд рублей, заняв 11,5% рыночной доли.

По количеству проданных машин лидируют «китайцы» с 61,4 тыс. продаж, что составляет 59% от всего рынка и в два раза превышает долю российских брендов с их 31,3 ты. единиц (30,1%). Японские автомобили нашли 3,7 тысячи покупателей (3,5%), европейские — 3 тысячи (2,9%), корейские — 2,9 тысячи (2,8%), а американские бренды не достигли и тысячи продаж.

По словам директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, февральский рост продаж на 30% превысил январские показатели и был на 85% больше, чем в феврале 2023 года. Это было вызвано ожиданиями россиян относительно резкого повышения цен с 1 апреля из-за изменений в порядке уплаты утилизационного сбора и стремлением успеть купить машину до этой даты. Также продажи выросли на фоне усилий дистрибьюторов по снижению накопленных запасов за вторую половину прошлого года, включая предоставление скидок за сдачу старых авто в trade-in, скидок на покупку в кредит и субсидирование ставок по кредитам на отдельные модели.

Ранее «За рулем» сообщал, что россияне набрали максимальное число автокредитов.

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Источник: ТАСС