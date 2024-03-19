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Успеть купить до 1 апреля: россияне набрали максимальное число автокредитов

НБКИ: в феврале россиянам выдали рекордные 104,5 тыс. автокредитов

Число выданных автокредитов на новые и б/у автомобили в феврале 2024 года составило 104,5 тыс. единиц. Это наибольшее количество, выданное в течение одного месяца за последние три года.

Относительно января 2024 года автокредитов выдали на 29,1% больше (в январе 2024 года – 80,9 тыс. ед.). Относительно февраля 2023 года их число выросло на 76,2% (в феврале 2023 года – 59,3 тыс. ед.).

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Больше всего займов на покупку авто в прошлом месяце было выдано в Москве (6,54 тыс. ед.), Подмосковье (5,93 тыс. ед.), Республике Татарстан (5,31 тыс. ед.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что россияне пытаются успеть купить машины до 1 апреля, когда изменится порядок начисления утильсбора. Также спрос подстегивают акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что эксперты «Открытие Авто» перечислили наиболее подорожавшие машины с пробегом.

Источник: НБКИ

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
19.03.2024
Фото:Depositphotos
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