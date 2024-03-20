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В продаже появился Tank 330 – цены

Компания Great Wall выпустила особую версию популярного внедорожника Tank

Tank 330, который появился в продаже 16 марта, уже бьет рекорды – спустя всего 72 часа после начала продаж количество заказов на внедорожник превысило 3,5 тысячи. При этом стоит Танк 330 в Китае 330 000 юаней, или 4,22 млн рублей, что по местным меркам немало.

Tank 330
Tank 330

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Автомобиль оснащен бензиновым двигателем V6 с двойным турбонаддувом и технологией мягкого гибрида объемом 3 л и мощностью 354 л.с. (500 Нм).

Tank 330
Tank 330

Мотор работает в паре с 9-ступенчатым автоматом. Тепловой КПД двигателя составляет 38,5%, а расход топлива укладывается в смешанном режиме в 11,9 л на 100 км.

Tank 330
Tank 330

Tank 330 также имеет систему интеллектуального полного привода с функцией механической блокировки MLOCK, которая работает в 4 режимах: привод на два задних колеса, интеллектуальный полный привод (AWD), жесткий полный привод (4H) и внедорожный полный привод с пониженной передачей (4L). Режим 4L позволяет увеличить крутящий момент в 2,64 раза, а тяговая масса достигает 2500 кг.

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Версия 330 отличается крепкой стальной защитой для бездорожья как спереди и сзади, так и под днищем. Есть также большие расширители арок и особые колесные диски с шинами 265/70 R18.

Длина, ширина и высота автомобиля привычные – 4772, 1970 и 1960 мм, а колесная база достигает 2750 мм.

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Кирилл Панов
Фото:Autohome.com.cn
20.03.2024
Фото:Autohome.com.cn
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