Автомобили китайской марки Haima будут собирать в России

Fesco договорилась о поставках готовых авто и машинокомплектов Haima из КНР в РФ

Машины китайской марки Haima планируется начать собирать в РФ. Компания «МВЛ Авто», которая официально поставляет машины бренда, заключила договор с транспортной группой Fesco о поставках как готовых авто из КНР в РФ, так и машинокомплектов для сборки.

Стороны наладят сотрудничество для развития логистических решений для организации перевозок через Владивосток и сухопутные погранпереходы. Уточняется, что Fesco и «МВЛ Авто» проработают вопросы в области управления цепями поставок, связанные с локализацией производства машин Haima на площадках в России, а также в Казахстане и Белоруссии. В заявлении не уточняется, на каких именно заводах планируется сборка ТС.

Автобренд Haima основали в 1992 году, компания использовала технологии Mazda для производства своих моделей для китайского рынка и экспансии на другие рынки. Название компании происходит от сокращения слов «Хайнань» (провинция на юге КНР) и «Мазда».

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Источник: Fesco