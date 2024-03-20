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Если не провести эту процедуру, кузов заржавеет — как подготовить машину к весне

Эксперты напомнили водителям об обязательных процедурах подготовки авто к весне

Наступление весны для автовладельцев – это время подготовки автомобиля к теплому сезону. Эксперты автоотрасли рассказали, какие процедуры необходимо сделать в первый месяц весны. Список работ не очень большой, но не стоит им пренебрегать, и в первую очередь, это касается тщательной помывки транспортного средства.

«Было бы неплохо заехать куда-то на мойку с эстакадой или ямой, чтобы отмыть все солевые и песчаные отложения, особенно в нижней части. Это поможет избежать образования ржавчины», – объяснил автоэксперт Дмитрий Славнов.
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Очистка автомобиля от солей и грязи

Причем помыть автомобиль нужно не только снаружи, но и внутри, напоминает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

«Весной следует просушить салон. Большинство автомобилистов коврики чистят, пылесосят, но за зиму набирается грязь, так что только этого недостаточно», — подчеркивает главред.

Смена резины по сезону

Второе, что нужно предусмотреть, это замена зимней резины на летнюю, но следует это делать только когда среднесуточная температура продержится на уровне 5-6°C несколько дней. Дневная температура должна быть не ниже +7-8°С, а ночная – не опускаться ниже 0.

В Дептрансе Москвы предостерегли водителей от преждевременной замены шин из-за неустойчивой плюсовой температуры. При низких температурах летняя резина становится жесткой, «дубеет», в итоге теряется сцепление с трассой. А зимняя резина при температуре выше 15°C сильнее изнашивается.

Замена жидкостей

Обязательно нужно проверить тормозную систему на предмет износа тормозных дисков и колодок. Но это нужно делать в оптимальные сроки.

У тормозной жидкости есть свойство устаревать и накапливать воздух. Если педаль «продавливается» и тормозит не с одного нажатия, нужно обратиться в сервис, чтобы прокачали тормозную систему и заменили жидкость, советует автоэксперт Дмитрий Славнов.

Проверка аккумулятора

«Если пришло время, то очень хороший момент поменять моторное масло. Также вспомнить о том, когда менялась охлаждающая жидкость – антифриз. Если замена производилась от трех лет назад, то тоже нужно обязательно проверить.», — подчеркивает Максим Кадаков.

Замена щеток

Это тоже является обязательной процедурой, наряду с проверкой моторного масла и охлаждающей жидкости — антифриза. Если замена проводилась больше трех лет назад — нужно обновить. Славнов напоминает, что начале весны следует заменить щетки стеклоочистителя, потому что он считается сезонным предметом, и за время зимы приходит в негодность. Следует позаботиться и о корректном функционале кондиционера.

«Есть статистика, что щетки после долгого неиспользования ведут себя неадекватно. Поэтому при приближении теплой погоды имеет смысл заехать и проверить герметичность, заправить их по новой», – объяснил Славнов.

Нужно также прочистить дренажные отверстия автомобиля, через которые уходит вода. Под капотом зачастую накапливаются различный мусор и вода, и на фоне их застоя которых транспортное средство подвергается коррозии.

Источник: m24.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
20.03.2024
Фото:Depositphotos
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