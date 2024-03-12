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Иначе днище начнет ржаветь: как подготовить автомобиль к весне

Автоэксперт Попов: Щетки стеклоочистителя в машине стоит заменять раз в сезон

Весной в машине необходимо заменить фильтры и щетки стеклоочистителя, а также хорошо отмыть колесные диски, отметил автоэксперт Дмитрий Попов. Он рассказал, как правильно подготовить авто к теплому времени года.

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Специалист заметил, что за зиму фильтры часто засоряются, а щетки стеклоочистителя изнашиваются. Также он обратил внимание на то, что часто грязь и соль накапливаются в днище машины и различных полостях, где под воздействием дождей провоцируют коррозию.

«Иначе она будет лежать там, поливаемая дождевой водой, и потихоньку начнет «подъедать» автомобиль, то есть станет провоцировать ржавчину», – рассказал специалист.

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Источник: «Москва 24»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
12.03.2024
Фото:Depositphotos
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