Иначе днище начнет ржаветь: как подготовить автомобиль к весне
Автоэксперт Попов: Щетки стеклоочистителя в машине стоит заменять раз в сезон
Весной в машине необходимо заменить фильтры и щетки стеклоочистителя, а также хорошо отмыть колесные диски, отметил автоэксперт Дмитрий Попов. Он рассказал, как правильно подготовить авто к теплому времени года.
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Специалист заметил, что за зиму фильтры часто засоряются, а щетки стеклоочистителя изнашиваются. Также он обратил внимание на то, что часто грязь и соль накапливаются в днище машины и различных полостях, где под воздействием дождей провоцируют коррозию.
«Иначе она будет лежать там, поливаемая дождевой водой, и потихоньку начнет «подъедать» автомобиль, то есть станет провоцировать ржавчину», – рассказал специалист.
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Источник: «Москва 24»
Фото:Depositphotos
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12.03.2024
Фото:Depositphotos
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