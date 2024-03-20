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До 3 млн: названа цена кроссовера BAIC X75 в России

BAIC запускает в РФ продажи кроссовера X75 от 2,99 млн рублей

Стоимость флагманского кроссовера BAIC X75 в базовой комплектации Comfort в России составит 2,99 млн рублей, сообщил руководитель департамента развития модельного ряда марки Иван Бычков.

Машина будет доступна в 4 комплектациях, продажи модели начнутся 25 марта, тогда же компания объявит цены на машины в других версиях.

BAIC X75
BAIC X75
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Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

BAIC X75 оборудован безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 177 л.с. (300 Нм) в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод предусмотрен только передний, разгон до 100 км/ч занимает 8,6 секунды. Длина автомобиля составляет 4745 мм при колесной базе 2800 мм. Дорожный просвет равен 200 мм.

Базовая комплектация включает 12-дюймовый дисплей мультимедиасистемы, 7-дюймовый дисплей приборной панели, двухзонный климат-контроль, систему бесключевого доступа, аудиосистему с шестью динамиками, электромеханический стояночный тормоз и систему Auto Hold.

Ранее «За рулем» сообщал, какие дизельные двигатели признаны самыми надежными.

Источник: «Известия»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:BAIC
20.03.2024
Фото:BAIC
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