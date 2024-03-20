До 3 млн: названа цена кроссовера BAIC X75 в России
Стоимость флагманского кроссовера BAIC X75 в базовой комплектации Comfort в России составит 2,99 млн рублей, сообщил руководитель департамента развития модельного ряда марки Иван Бычков.
Машина будет доступна в 4 комплектациях, продажи модели начнутся 25 марта, тогда же компания объявит цены на машины в других версиях.
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BAIC X75 оборудован безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 177 л.с. (300 Нм) в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод предусмотрен только передний, разгон до 100 км/ч занимает 8,6 секунды. Длина автомобиля составляет 4745 мм при колесной базе 2800 мм. Дорожный просвет равен 200 мм.
Базовая комплектация включает 12-дюймовый дисплей мультимедиасистемы, 7-дюймовый дисплей приборной панели, двухзонный климат-контроль, систему бесключевого доступа, аудиосистему с шестью динамиками, электромеханический стояночный тормоз и систему Auto Hold.
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Источник: «Известия»