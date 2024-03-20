Внедорожник вылетел на красный и протаранил четыре машины в Петербурге

Пять машин столкнулись на перекрестке в Выборгском районе Петербурга

В Петербурге 19 марта в вечернее время внедорожник проехал на красный свет и влетел на скорости сразу в четыре машины. Уточняется, что ДТП произошло в Выборгском районе города.

Водитель внедорожника Jeep проехал пересечение Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов на красный свет и на высокой скорости протаранил сразу четыре автомобиля.

В результате аварии пострадали двое, в том числе несовершеннолетний ребенок. Получивших травмы госпитализировали.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося и причины аварии.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Ульяновской области в ДТП со школьным автобусом пострадали четыре человека.

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Источник: РЕН ТВ