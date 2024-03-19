Улетели в кювет: на трассе под Ульяновском столкнулись Lada и школьный автобус

В Ульяновской области в ДТП со школьным автобусом пострадали четыре человека

Школьный автобус и легковая машина столкнулись в Цильнинском районе Ульяновской области, пострадали четыре человека, проинформировали в пресс-службе УМВД России по региону.

Уточняется, что дети, находившиеся в автобусе, не пострадали. Госпитализированы женщина 1960 года рождения, находившаяся в автобусе, две женщины из легковушки и несовершеннолетний пассажир машины.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Ульяновской области пояснили ТАСС, что все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

По информации пресс-службы УМВД России по Ульяновской области, ДТП произошло около 14:19 (13:19 мск) на автодороге Казань — Буинск — Ульяновск. По предварительным данным, при повороте на село Арбузовка водитель автомобиля Lada XRAY при попытке обгона столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей. После столкновения оба ТС съехали в кювет. В автобусе находились 12 детей и двое сопровождающих их взрослых.

На данном этапе сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Ранее эксперт «За рулем» посоветовал несколько надежных кроссоверов не дороже миллиона.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: ТАСС