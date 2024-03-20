На АВТОВАЗе пообещали обеспечить всех чиновников российскими машинами

Глава АВТОВАЗа Соколов: автомобилей Lada хватит на всех чиновников

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что машин Lada хватит на всех российских госслужащих. Он отметил, что производственный план компании на этот год составляет более 500 тысяч единиц. В мае будет запущен конвейер для производства в Ижевске, там планируется выпуск модели Largus, пояснил Соколов. Также он упомянул и о заводе в Санкт-Петербурге.

«В общем, для обеспечения чиновников всех уровней — и федерального, и регионального — бренда Lada и ее суббрендов точно хватит», — заявил Соколов.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил о том, что депутатам нужно принять решение об использовании в качестве служебных авто исключительно российских машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus. Он отметил, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться марками недружественных стран.

3 августа 2023 года президент РФ также заявил, что чиновники министерств и ведомств должны ездить на отечественных машинах.

Ранее «За рулем» указал на слабые места двигателя китайских кроссоверов.

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Источник: life.ru