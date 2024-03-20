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Смертельная авария в Тульской области: погибли двое взрослых и один ребенок
20 марта
Смертельная авария в Тульской области: погибли двое взрослых и один ребенок
На трассе под Ефремовом произошло массовое ДТП...
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Смертельная авария в Тульской области: погибли двое взрослых и один ребенок

На трассе под Ефремовом произошло массовое ДТП с КАМАЗом

Два легковых автомобиля и грузовик с прицепом столкнулись на трассе Лопатково — Ефремов в Тульской области. В результате аварии погибли три человека, в том числе ребенок, еще один человек пострадал. Пострадавшему была оказана необходимая медпомощь.

Авария с участием легковых машин Lada 2115 и Opel Astra, а также КАМАЗа с прицепом произошла на 95-м км дороги Лопатково — Ефремов. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что на месте происшествия работу спецслужб координирует исполняющий обязанности Ефремовского межрайонного прокурора Сергей Саков.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России с 1 апреля меняются правила приема экзаменов для получения прав.

Источник: telegram-канал прокуратуры Тульской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Прокуратура Тульской области
20.03.2024
Фото:Прокуратура Тульской области
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