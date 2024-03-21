В России подвели итоги «Рейтинги Авто года – 2023» — результаты вас удивят

Россияне назвали Lada Largus Cross лучшим в сегменте многоцелевых автомобилей

​​​​​​Накануне, 20 марта, в Москве состоялась презентация исследования «Рейтинги Авто года в России», в ходе которого были определены лучшие автомобили 2023 года. Исследование проходило в период с 20 октября 2023 года по 29 февраля 2024 года, в опросах на сайте Национальной премии «Автомобиль года в России» могли принять участие все желающие.

«Свято место пусто не бывает. Опустевшие прилавки автосалонов после ухода различных компаний с рынка стали заполнять китайские автомобили. Их названия даже зачастую трудно выговорить, тем не менее, спросом они пользуются», — рассказал руководитель национальной премии Владимир Безукладников.

В рейтинге «Лучшие новые авто» было пять номинаций: «Семейный», «Надежный», «Современный», «Многоцелевой», «Гибриды и Электрокары». В сегменте современных на первом месте Exeed RX, в многоцелевых машинах первое место у отечественной Lada Largus Cross. Второе место у Chery Tiggo 7 Pro, но эта марка заняла первое место среди семейных автомобилей.

В рейтинге надежных автомобилей на первом месте Subaru Forester, этот автомобиль ввозится по схеме параллельного импорта. Из официальных машин на первом месте Lada Niva Legend. При определении надежности авто учитывались фактор наличия запчастей и доступность ремонта, и в этой части любая Lada – вне конкуренции.

Из числа гибридов и электрокаров россияне выбрали Audi E-tron, а среди официально поставляемых на рынок – китайский Voyah Free. Из машин с пробегом лучшей стала Lada 4x4, в номинации выгодная покупка – Toyota Corolla, первый автомобиль – Ford Focus, доступная надежность – Toyota Camry.

По словам Безукладников, старые известные автомобили пользуются спросом на рынке, поэтому популярны у россиян. Но по рейтингу узнаваемости марок эти бренды постепенно уходят в прошлое. Лидером по узнаваемости стали Chery и Exeed, а Lexus опустилась в самый низ рейтинга.

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Источник: rg.ru