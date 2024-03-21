В России подвели итоги «Рейтинги Авто года – 2023» — результаты вас удивят
Накануне, 20 марта, в Москве состоялась презентация исследования «Рейтинги Авто года в России», в ходе которого были определены лучшие автомобили 2023 года. Исследование проходило в период с 20 октября 2023 года по 29 февраля 2024 года, в опросах на сайте Национальной премии «Автомобиль года в России» могли принять участие все желающие.
«Свято место пусто не бывает. Опустевшие прилавки автосалонов после ухода различных компаний с рынка стали заполнять китайские автомобили. Их названия даже зачастую трудно выговорить, тем не менее, спросом они пользуются», — рассказал руководитель национальной премии Владимир Безукладников.
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В рейтинге «Лучшие новые авто» было пять номинаций: «Семейный», «Надежный», «Современный», «Многоцелевой», «Гибриды и Электрокары». В сегменте современных на первом месте Exeed RX, в многоцелевых машинах первое место у отечественной Lada Largus Cross. Второе место у Chery Tiggo 7 Pro, но эта марка заняла первое место среди семейных автомобилей.
В рейтинге надежных автомобилей на первом месте Subaru Forester, этот автомобиль ввозится по схеме параллельного импорта. Из официальных машин на первом месте Lada Niva Legend. При определении надежности авто учитывались фактор наличия запчастей и доступность ремонта, и в этой части любая Lada – вне конкуренции.
Из числа гибридов и электрокаров россияне выбрали Audi E-tron, а среди официально поставляемых на рынок – китайский Voyah Free. Из машин с пробегом лучшей стала Lada 4x4, в номинации выгодная покупка – Toyota Corolla, первый автомобиль – Ford Focus, доступная надежность – Toyota Camry.
По словам Безукладников, старые известные автомобили пользуются спросом на рынке, поэтому популярны у россиян. Но по рейтингу узнаваемости марок эти бренды постепенно уходят в прошлое. Лидером по узнаваемости стали Chery и Exeed, а Lexus опустилась в самый низ рейтинга.
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Источник: rg.ru
Отзывы о LADA Largus (11)
Вестимость, подвеска
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .