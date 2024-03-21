Четыре цилиндра и задний привод — обновленное спорткупе Mercedes
Mercedes-AMG презентовал новую версию спортивного автомобиля GT 43 с двигателем мощностью 415 л.с. Внешне новинка отличается новыми бамперами и более узкими крыльями.
Под капотом стоит меньший по размеру четырехцилиндровый двигатель объемом 2,0 л с электрическим турбокомпрессором и 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Мощность GT 43 – 415 л.с., крутящий момент – 500 Нм. В связке с мотором работает 9-ступенчатая автоматическая коробка передач с несколькими сцеплениями. Привод – на задние колеса.
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«Сегодняшнее сообщение касается GT43 для Европы, где Mercedes-AMG намерен продавать базовую версию со стандартной двухместной компоновкой и дополнительной компоновкой 2+2», – уточнили в компании.
Автомобили GT43 и SL43 не единственные, при производстве которых используется двигатель, позаимствованный у компактных моделей «45». AMG устанавливает его в новейшие модели C 63 и GLC 63. Примечательно, что самый мощный в мире серийный четырехцилиндровый двигатель M139l в более дорогих автомобилях устанавливается продольно, а не поперечно, как в случаях с CLA 45, GLA 45 и т. д.
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Источник: carsweek.ru