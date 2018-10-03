Mercedes-AMG GT 43 в Париже отвлекает людей от Porsche Panamera

На автосалоне в Париже состоялась презентация огненно-красного четырехдверного купе Mercedes-AMG GT 43.

Mercedes-AMG GT 43

Компания Mercedes-AMG уже публиковала фотографии своего купе GT 43. В Париже автомобиль предстал перед посетителями живьем. Также были озвучены характеристики машины.

Mercedes-AMG GT 43

Четырехдверное купе Mercedes-AMG GT 43 оснащено турбированным рядным 6-цилиндровым двигателем объемом 3 л мощностью 367 л.с. и 500 Нм. Изначально это был двигатель с индексом 53, но его дефорсировали до индекса 43. В «оригинале» же мотор имеет 435 л.с. и 520 Нм.

Mercedes-AMG GT 43

Тем не менее агрегату хватает «лошадок», чтобы разгонять почти двухтонное полноприводное купе до 100 км/ч всего за 4,9 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 270 км/ч. Для сравнения, полноприводная Porsche Panamera с 3-литровым двигателем V6 имеет мощность 330 л.с. и до 100 км/ч разгоняется за 5,5 секунды, достигая максималки в 262 км/ч. В планах Mercedes-AMG явно было намерение слегка превзойти четырехдверное купе именитого конкурента.

Mercedes-AMG GT 43

Продажи Mercedes-AMG GT 43 уже начались в Германии, где стоимость автомобиля составляет от 95 259 евро (около 7,2 млн рублей). При этом модель GT 53 стоит там лишь на 14 000 евро (примерно 1 млн рублей) дороже. Для справки, Porsche Panamera стоит в России от 8,8 млн рублей.

Фото: Mercedes-AMG