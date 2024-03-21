Семиместный китайский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro подорожал на 46% за три года: что с ценой

Chery повысила цены на кроссовер Tiggo 8 Pro в России на 1 млн рублей

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro стал дороже на 1,08 млн рублей (или 46%) с момента премьеры в РФ в 2021 году.

Базовая комплектация Dreamline по прайс-листам на официальном сайте Chery стоит 3,43 млн рублей, а комплектация Ultimate оценивается в 3,55 млн. При этом уточняется, что цены указаны за авто 2023 года выпуска.

Chery Tiggo 8 Pro

На старте продаж в России в марте 2021 года модель в версии Prestige с пакетом Dreamline стоила 2,349 млн рублей. На тот момент была доступна только одна комплектация модели, но объем двигателя отличался в дополнительных пакетах. Так, в пакете Dreamline в 2021 году был мотор рабочим объёмом 1,6 литра, аналогичный тому, что ставится и сейчас.

Сейчас Chery Tiggo 8 Pro доступен в РФ с полным приводом и мотором рабочим объемом 1,6 литра мощностью 186 л.с.

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый надежный автомобиль года в РФ.

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Источник: Autonews.ru