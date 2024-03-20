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Не «китаец» и не «россиянин»: назван самый надежный автомобиль года в РФ

ТАСС: самой надежной машиной в России признан Subaru Forester

Самой надежной машиной года на российском рынке с учетом параллельного импорта стала модель Forester японского производителя Subaru, информирует ТАСС со ссылкой на результаты исследования «Рейтинг авто года в России».

Уточняется, что лидера выбирали с учетом всех представленных в нашей стране автобрендов. Без учета параллельного импорта самым надежным автомобилем в России граждане назвали Lada Niva Legend.

Subaru Forester
Subaru Forester
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Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

Наиболее современным авто года стал китайский Exeed RX, а лучшим многоцелевым автомобилем большинство опрошенных назвали Lada Largus Cross. В номинации «Семейные авто» победил кроссовер Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max.

В категории «Автолегенда» лидером стала Lada 4×4. На втором месте среди подержанных машин оказалась Audi A6 allroad, а на третьем – Chevrolet Camaro.

Ранее «За рулем» сообщал, какие дизельные двигатели признаны самыми надежными.

Источник: ТАСС

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Subaru
20.03.2024
Фото:Subaru
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Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.

Недостатки:

1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.

Комментарий:

Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.

+19