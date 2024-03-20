Не «китаец» и не «россиянин»: назван самый надежный автомобиль года в РФ

ТАСС: самой надежной машиной в России признан Subaru Forester

Самой надежной машиной года на российском рынке с учетом параллельного импорта стала модель Forester японского производителя Subaru, информирует ТАСС со ссылкой на результаты исследования «Рейтинг авто года в России».

Уточняется, что лидера выбирали с учетом всех представленных в нашей стране автобрендов. Без учета параллельного импорта самым надежным автомобилем в России граждане назвали Lada Niva Legend.

Subaru Forester

Наиболее современным авто года стал китайский Exeed RX, а лучшим многоцелевым автомобилем большинство опрошенных назвали Lada Largus Cross. В номинации «Семейные авто» победил кроссовер Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max.

В категории «Автолегенда» лидером стала Lada 4×4. На втором месте среди подержанных машин оказалась Audi A6 allroad, а на третьем – Chevrolet Camaro.

Ранее «За рулем» сообщал, какие дизельные двигатели признаны самыми надежными.

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Источник: ТАСС