Volkswagen за 1 млн рублей: эти немецкие машины россияне покупают чаще всего
Немецкие иномарки всегда были популярны у россиян. В 2023 году на сделки с ними пришлось 22% всех онлайн-продаж в сегменте авто с пробегом, подсчитали аналитики онлайн-сервиса «СберАвто».
Средняя цена «немца» по итогам 2023 года составила 1,3 млн рублей, а самой популярной маркой стал Volkswagen – на него пришлось 30% продаж всех немецких машин б/у. Наибольшим спросом пользовались модели Polo, Tiguan и Passat, а в целом на покупку подержанного Volkswagen в прошлом году россияне тратили 1 млн рублей.
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На второй строчке с долей в 23% находится BMW с лидерами продаж в лице 3-Series, 5-Series и X5, автомобили этой марки, в среднем, стоят 1,75 млн рублей. На третьем месте Mercedes-Benz (17%) со средней стоимостью автомобиля 1,8 млн рублей. Чаще всего из подержанных машин этого бренда россияне покупали модели E-Class, C-Class и GLA.
Больше всего сделок по покупке немецких автомобилей с пробегом регистрируют в Москве (23% от общего объема продаж в категории), а средняя цена при этом равна 1,75 млн рублей. Второе место занимает Петербург, далее следуют Краснодарский край, Московская область и Татарстан.
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Источник: «Российская газета»