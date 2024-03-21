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Стартует новая серия гонок – автономных болидов

В Абу-Даби пройдут гонки автономных автомобилей – ждем курьезов с трассы

Новая серия гонок Abu Dhabi Autonomous Racing League обещает быть очень интересной, так как соревноваться в них будут не люди, а исключительно технологии – технологии автономного вождения, что сулит немало курьезов.

Автономный гоночный автомобиль с двигателем Honda, построенный Dallara для Abu Dhabi Autonomous Racing League
Автономный гоночный автомобиль с двигателем Honda, построенный Dallara для Abu Dhabi Autonomous Racing League

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27 апреля 8 команд со всего мира соберутся в Яс Марина в Абу-Даби на первую гонку серии Abu Dhabi Autonomous Racing League. Команды будут соревноваться за денежный приз в размере 2,25 миллиона долларов (более 200 млн рублей). И эту гонку стоит посмотреть!

Миссия серии гонок – помочь развитию беспилотных технологий, привлекая к разработкам болидов самые светлые умы мира, чтобы легковые автомобили на дорогах общего пользования в итоге стали безопаснее (все технологии из серии гонок должны перекочевать на серийные машины).

«Главная задача, которую мы пытаемся решить, связана с безопасностью дорожного движения, – говорит исполнительный директор ASPIRE Том Маккарти. – Мы стали свидетелями огромного прогресса в сфере беспилотных технологий, но чего мы не увидели, так это заметного снижения количества дорожно-транспортных происшествий. Мы считаем, что причиной этого является разрыв между возможностями машин и возможностями водителей. Автономная робототехника и искусственный интеллект помогут преодолеть этот разрыв, повысив безопасность на дорогах».

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Болиды у всех команд одинаковы, чтобы у всех автономных систем были равные шансы на победу. Каждый автомобиль, созданный компанией Dallara, оснащен 2-литровым четырехцилиндровым двигателем Honda с турбонаддувом и шестиступенчатым роботом.

На месте водителя установлено оборудование, включая камеры, датчики, GPS, приводы и системы управления, а также управляющий всем этим компьютер, от программы которого и будет зависеть победа команды.

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Кирилл Панов
Количество просмотров 1
21.03.2024
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