Сохранить мотор и систему охлаждения: это необходимо сделать с машиной весной
Проверять свой автомобиль нужно обязательно раз в полгода, отмечает руководитель автосервисов Fit Service Андрей Мершиев.
Он пояснил, что привязка к сезону не является жесткой, но заехать на диагностику лучше именно после зимы. Мершиев посоветовал обязательно проверить исправность ходовой части, состояние основных технических жидкостей, ремни навесных агрегатов, тормозные колодки, щетки стеклоочистителя, систему кондиционирования.
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Эксперт рассказал, что большинство автовладельцев не знают, что антифриз так же, как и масло, следует менять по регламенту или по состоянию. На машине с пробегом это должно происходить раз в два года. С такой же частотой специалист советует заменять и тормозную жидкость потому, что в ней накапливается вода. Масло в двигателе требует замены раз в 10-15 тыс. км.
После зимы еще требуется заменить такие «расходники», как воздушный фильтр и салонный фильтр.
Ранее «За рулем» указал на слабые места двигателя китайских кроссоверов.
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Источник: «Российская газета»